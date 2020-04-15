Samsung представила новый недорогой планшет со стереозвуком и поддержкой фирменного стилуса

Устройство называется Galaxy Tab S6 Lite, а работает оно на базе некоего восьмиядерного решения, название которого не сообщается, но более ранние слухи гласили о фирменном процессоре Exynos 9611. Также планшет имеет IPS-дисплей диагональю 10,4 дюйма и разрешением 2000 х 1200 пикселей. Оперативной памяти у Galaxy Tab S6 Lite 4 ГБ, в то время как постоянной может быть как 64, так и 128 ГБ. Есть поддержка microSD-карт. Также устройство оснащено емким аккумулятором на 7 040 мАч, благодаря чему оно способно проработать от одного заряда аж до 13 часов!