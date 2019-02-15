Samsung выпустила флагманский 10-дюймовый планшет Galaxy Tab S5e

Планшет оснащается 10,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей), камерами 13 и 8 Мп, процессором Snapdragon 670 или Exynos 9610, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512ГБ. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, есть порт USB 3.1 Type-C.

Планшет доступен в трёх цветовых решениях: серебристый, черный и золотистый. Он появится в России с апреля 2019 года, рекомендованная цена пока не объявлена. В США модель Galaxy Tab S5e 4+64 ГБ обойдётся в 399 долларов и станет доступна во втором квартале 2019 года. Позднее появится версия с поддержкой сотовой связи.