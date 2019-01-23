Samsung представила рекордный дисплей для ноутбуков

Компания Samsung Display объявила о б успешной разработке первого в мире 15,6-дюймового OLED-дисплея с разрешением 4K UHD, предназначенного для ноутбуков.

Массовое производство таких OLED-панелей начнётся в середине февраля 2019 года. Первыми такой экран получат премиальные ноутбуки ведущих производителей.

Разрешение экрана составляет 3840 х 2160 пикселей, яркость — 600 кд/м2, динамическая контрастность — 120 000:1. Предусмотрена поддержка HDR и цветовой охват 100% DCI-P3. По словам производителя, по сравнению с LCD-экранами новая панель обеспечивает в 200 раз более тёмный чёрный цвет и вдвое более светлый белый.