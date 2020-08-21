Samsung привезла в Россию первые в мире планшеты на Snapdragon 865+

Речь о Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Младшая версия получила 11-дюймовый IPS экран, тогда как модель Galaxy Tab S7+ оснастили 12,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем. Примечательно, что обе модели получили частоту обновления изображения 120 Гц. Что касается емкости аккумулятора, Samsung Galaxy Tab S7 имеет 8000 мАч, тогда как старшая модель получила 10 090 мАч. Обе новинки оборудованы 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней.

Компания оценила Samsung Galaxy Tab S7+ в модификации с Wi-Fi в 70 000 рублей, тогда как версия с LTE обойдется россиянам в 80 000 рублей. Стоимость Galaxy Tab S7 составляет 58 000 и 65 000 рублей соответственно. Для тех, кто оформил предзаказ, компания предусмотрела подарок в виде чехла-клавиатуры.