Samsung установит простенькую TFT-матрицу в флагманский планшет Galaxy Tab S8

И, судя по данным источников, корейский гигант решил не делать особой ставки как минимум на базовую модификацию девайса. Устройство, которое могло бы отлично конкурировать с начальными вариантами iPad, было решено оснастить не самой передовой TFT-матрицей.

При этом, что интересно, Galaxy Tab S8+ и S8 Ultra получат вполне современные AMOLED-дисплеи.

На данный момент не совсем ясно, с чем может быть связан столь заметный даунгрейд в технологиях в случае с Galaxy Tab S8. Возможно, это позволит сделать планшет одним из самых дешёвых на рынке.