Samsung установит простенькую TFT-матрицу в флагманский планшет Galaxy Tab S8

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Samsung установит простенькую TFT-матрицу в флагманский планшет Galaxy Tab S8При этом непонятно, с чем связано столь спорное решение
Уже завтра, 9 февраля, состоится крупная презентация Samsung. На ней нас ждут не только флагманские смартфоны линейки Galaxy S22, но также и новые Android-планшеты компании — Galaxy Tab S8.
И, судя по данным источников, корейский гигант решил не делать особой ставки как минимум на базовую модификацию девайса. Устройство, которое могло бы отлично конкурировать с начальными вариантами iPad, было решено оснастить не самой передовой TFT-матрицей.
При этом, что интересно, Galaxy Tab S8+ и S8 Ultra получат вполне современные AMOLED-дисплеи.
На данный момент не совсем ясно, с чем может быть связан столь заметный даунгрейд в технологиях в случае с Galaxy Tab S8. Возможно, это позволит сделать планшет одним из самых дешёвых на рынке.
Источник: Wccftech