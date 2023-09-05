Samsung выпустит недорогой флагманский планшет Galaxy Tab S9 FE

Согласно недавнему отчету SamInsider, базовая модель Tab S9 FE+ с WiFi-модулем и 8/128 ГБ памяти обойдётся в €749,99. В свою очередь, стандартная модель Tab S9 FE с WiFi, 6 ГБ оперативки и 128 ГБ внутреннего накопителя оценена в €549,99.

За эту цену планшет Galaxy Tab S9 FE будет оснащён процессором Exynos 1380 от Samsung и 10,9-дюймовым IPS-дисплеем.

Правда, цена хоть и относительно невысокая, она всё ещё вполне может заставить покупателей обратить внимание на более премиальный Galaxy Tab S9 или подешевевший Tab S8 с процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 11-дюймовым LPTS-дисплеем с разрешением 2560 x 1600.