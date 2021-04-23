Samsung выпустит недорогой ноутбук на Windows 10 и мобильном чипе от Qualcomm

Речь идёт о Galaxy Book Go, который должны представить уже на следующей неделе. Как пишет SlashGear, основываться новинка будет на базе чипа Snapdragon 7c от Qualcomm. При этом оперативной памяти в устройстве ожидается 4 ГБ, а постоянной — 128 ГБ.

Самое интересное во всём этом цена ноутбука. Согласно данным инсайдеров, за Galaxy Book Go компания Samsung попросить всего 350 долларов (26,3 тыс рублей). По сути, это цена среднебюджетного смартфона от Xiaomi или Realme.