Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:18
Samsung выпустит недорогой ноутбук на Windows 10 и мобильном чипе от Qualcomm
Корейцы готовят что-то интересное
Компания Apple наделала немало шума в конце 2020-го, выпустив сразу три компьютера на базе мобильного чипа Apple M1. На днях она продолжила это дело, представив iMac M1 и iPad Pro M1. Видимо, корейцам из Samsung надоело просто смотреть на это и компания решила выпустить собственный ноутбук на мобильном чипе и Windows 10.
Речь идёт о Galaxy Book Go, который должны представить уже на следующей неделе. Как пишет SlashGear, основываться новинка будет на базе чипа Snapdragon 7c от Qualcomm. При этом оперативной памяти в устройстве ожидается 4 ГБ, а постоянной — 128 ГБ.
Самое интересное во всём этом цена ноутбука. Согласно данным инсайдеров, за Galaxy Book Go компания Samsung попросить всего 350 долларов (26,3 тыс рублей). По сути, это цена среднебюджетного смартфона от Xiaomi или Realme.