Samsung выпустит ноутбук Galaxy Book 4 Edge с новейшим процессором Snapdragon X Elite уже в мае

Устройство поддерживает современные технологии связи, включая 5G и Wi-Fi 7, а это значит, что пользователи смогут не беспокоиться о связи — ноутбук обеспечит быстрый доступ в интернет в любом месте.

Цена Galaxy Book 4 Edge составляет €1800. Для сравнения, сопоставимые Galaxy Book 4 Pro с 14-дюймовым экраном на платформе Intel Core и MacBook Air на чипе M3 имеют более высокие стартовые цены.