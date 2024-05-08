Samsung выпустит ноутбук Galaxy Book 4 Edge с новейшим процессором Snapdragon X Elite уже в мае

Samsung выпустит ноутбук Galaxy Book 4 Edge с новейшим процессором Snapdragon X Elite уже в маеПо достаточно невысокой цене
Особенностью модели является использование новейшего процессора Snapdragon X Elite, что делает устройство одним из самых передовых в своем классе.
Ноутбук оборудован 14-дюймовым AMOLED-дисплеем с функцией сенсорного управления, что упрощает навигацию и повышает удобство использования.
Galaxy Book 4 Edge также сможет похвастаться 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем NVMe SSD объемом 512 ГБ, что обеспечивает высокую скорость работы и достаточное пространство для хранения данных.
Устройство поддерживает современные технологии связи, включая 5G и Wi-Fi 7, а это значит, что пользователи смогут не беспокоиться о связи — ноутбук обеспечит быстрый доступ в интернет в любом месте.
Цена Galaxy Book 4 Edge составляет €1800. Для сравнения, сопоставимые Galaxy Book 4 Pro с 14-дюймовым экраном на платформе Intel Core и MacBook Air на чипе M3 имеют более высокие стартовые цены.