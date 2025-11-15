Samsung выпустит ноутбук Galaxy Book5 Edge с 5G-модемом на Qualcomm Snapdragon X

Galaxy Book5 Edge продаётся по цене 949 фунтов стерлингов, имеет 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти с поддержкой Wi-Fi 7, интерфейсов HDMI 2.1, USB4, USB 3.2 Type-A, с разъёмами Kensington lock и 3,5 мм.

IPS-дисплей с разрешением 1080p имеет антибликовое покрытие и соотношение сторон 16:9. Ноутбук также оснащён аккумулятором ёмкостью 61,2 Вт⋅ч и поддерживает зарядку мощностью 65 Вт. Размеры устройства — 356,6 x 229,8 x 15,5 мм.

Однако он весит на 160 г больше (1,66 кг), несмотря на использование менее мощного чипсета Snapdragon X. В настоящее время он доступен только в Великобритании, без четких сроков выхода на другие рынки.

По слухам, Samsung скоро выпустит ноутбуки Galaxy Book6 Pro и Galaxy Book6 Ultra с процессорами Intel Panther Lake.