Samsung выпустит новый Chromebook с отдельной клавишей Google Ассистента

Несмотря на связь Samsung и Google в рамках разработки чипов Tensor для серии Pixel, а также совместной работы над AR/VR-технологиями, вероятнее всего, что «Xol» не будет следующим Pixelbook от Google. Вероятно, это будет просто следующий Chromebook от Samsung.

Помимо клавиши Assistant, известно, что устройство будет работать на процессорах Intel Raptor Lake и будет выполнено в форм-факторе традиционного ноутбука, не конвертируемого устройства. Новый Chromebook станет первым от Samsung с момента выпуска Galaxy Chromebook Go в 2021 году.