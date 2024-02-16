Samsung выпустит новый Chromebook с отдельной клавишей Google Ассистента

Опубликовано 16 февраля 2024, 22:57
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Samsung выпустит новый Chromebook с отдельной клавишей Google АссистентаОн будет работать на процессорах Intel
Samsung готовится к выпуску нового Chromebook под кодовым названием «Xol», который, как отмечают эксперты, может предложить дополнительную клавишу Google Assistant, что вызывает интерес, поскольку до сих пор клавиша Assistant была характерной особенностью только продукции Google, такой как Pixelbook и Pixel Slate.
Несмотря на связь Samsung и Google в рамках разработки чипов Tensor для серии Pixel, а также совместной работы над AR/VR-технологиями, вероятнее всего, что «Xol» не будет следующим Pixelbook от Google. Вероятно, это будет просто следующий Chromebook от Samsung.
Помимо клавиши Assistant, известно, что устройство будет работать на процессорах Intel Raptor Lake и будет выполнено в форм-факторе традиционного ноутбука, не конвертируемого устройства. Новый Chromebook станет первым от Samsung с момента выпуска Galaxy Chromebook Go в 2021 году.
Источник:9TO5GOOGLE
Автор:Булат Кармак