Samsung выпустит планшет с гибким дисплеем

По крайней мере, именно это следует из свежей торговой марки бренда, передаёт SlashGear. При этом выходить новинка будет в той же линейке, что уже выходят подобные смартфоны Samsung — Samsung Galaxy Z Fold.

Издание пишет, что устройство может получить примерно 10-дюймовый дисплей. При этом в сложенном состоянии планшет будет напоминать смартфон. Толстый, но всё же смартфон.

Также сообщается, что девайс могут назвать Samsung Galaxy Z Fold Tab. Ожидается, что его анонс состоится уже в июле, в рамках ближайшей презентации Unpacked.