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Сегодня в 13:15
Samsung выпустит планшет с гибким дисплеем
Видимо, у компании серьёзные планы на данный вид формфактора
Samsung — пионер в создании складных смартфонов. Это уже после южнокорейского техногиганта появились Motorola RAZR и Huawei Mate X с Xiaomi Mi Mix Fold. А теперь, судя по всему, компания также намерена стать первой на рынке планшетов с гибким дисплеем.
По крайней мере, именно это следует из свежей торговой марки бренда, передаёт SlashGear. При этом выходить новинка будет в той же линейке, что уже выходят подобные смартфоны Samsung — Samsung Galaxy Z Fold.
Издание пишет, что устройство может получить примерно 10-дюймовый дисплей. При этом в сложенном состоянии планшет будет напоминать смартфон. Толстый, но всё же смартфон.
Также сообщается, что девайс могут назвать Samsung Galaxy Z Fold Tab. Ожидается, что его анонс состоится уже в июле, в рамках ближайшей презентации Unpacked.