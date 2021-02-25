Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 07:30
Samsung выпустит собственный ноутбук на базе ARM-процессора Exynos
Интересно наблюдать, как очередная инновация от купертиновцев меняет рынок
В конце 2020 года Apple подняла сильный шум, выпустив свои первые компьютеры не на процессорах Intel, а на собственной разработке. Тогда устройства купертиновцев «рвали» не только конкурентов, но и своих же «предков». Видимо, южнокорейская Samsung захотела также.
Так, уже до конца 2021 года компания выпустит новый ноутбук под управлением Windows 10, в основу которого ляжет фирменный чип Exynos, построенный на архитектуре ARM, сообщает ZDNet Korea. За видеочасть в системе на чипе будет отвечать AMD. Ожидается, что анонс устройства состоится вслед за смартфоном Galaxy Note 21.
На данный момент, к сожалению, больше нет никаких подробностей о новой разработке Samsung. Но сам факт того, что компания работает над ARM-решением для ноутбуков говорит нам о том, что Apple в очередной раз добилась своего. Интересно, как скоро Intel подстроится и займётся выпуском не только x86-процессоров?