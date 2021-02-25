Samsung выпустит собственный ноутбук на базе ARM-процессора Exynos

Так, уже до конца 2021 года компания выпустит новый ноутбук под управлением Windows 10, в основу которого ляжет фирменный чип Exynos, построенный на архитектуре ARM, сообщает ZDNet Korea. За видеочасть в системе на чипе будет отвечать AMD. Ожидается, что анонс устройства состоится вслед за смартфоном Galaxy Note 21.

На данный момент, к сожалению, больше нет никаких подробностей о новой разработке Samsung. Но сам факт того, что компания работает над ARM-решением для ноутбуков говорит нам о том, что Apple в очередной раз добилась своего. Интересно, как скоро Intel подстроится и займётся выпуском не только x86-процессоров?