Самый дешёвый ноутбук Apple станет легче и получит магнитную зарядку

Т.к. релиз последнего на сегодняшний день MacBook Air состоялся лишь в конце 2020 года, появление нового поколения не стоит ждать раньше четвёртого квартала 2021 или даже начала 2022 годов, сообщает Bloomberg. При этом издание также рассказало, что в Apple работают на 15-дюймовой версией Air. Правда, вряд ли эта модель появится вместе со следующим поколением — предположительно появления увеличенного «самого дешёвого ноутбука Apple» стоит ждать уже во второй половине 2022 года.

Напомним, что прежние слухи утверждали об отказе от панели Touch Bar и серьёзном редизайне в грядущих MacBook Pro. Также инсайдеры сообщали, что новые «прошки» получат магнитную зарядку и новые порты, такие как HDMI и кардридер.