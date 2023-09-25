«Самый тонкий планшет» выпустила не Apple или Samsung, а Huawei

Новинка поразила энтузиастов своим дизайном и характеристиками. С 13.2-дюймовым OLED экраном, планшет может похвастаться удивительным соотношением экрана к корпусу в 94% благодаря узким рамкам всего в 3,4 мм.

Но самое главное — это его вес, который составляет всего 580 граммов. Толщина же планшета равняется 5,5 мм. Это делает его самым тонким устройством среди себе подобных.

MatePad Pro 13.2 получил первый в отрасли гибкий OLED экран с разрешением 2880 x 1920, поддержкой обновления 144 Гц и 360 Гц сенсорного слоя. Дисплей также предлагает высокую яркость в 1000 нит и широкий цветовой диапазон P3.