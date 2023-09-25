«Самый тонкий планшет» выпустила не Apple или Samsung, а Huawei

«Самый тонкий планшет» выпустила не Apple или Samsung, а HuaweiЭффектный аппарат
На недавней презентации, прошедшей 25 сентября, Huawei представила свой новый планшет — MatePad Pro 13.2.
Новинка поразила энтузиастов своим дизайном и характеристиками. С 13.2-дюймовым OLED экраном, планшет может похвастаться удивительным соотношением экрана к корпусу в 94% благодаря узким рамкам всего в 3,4 мм.
Но самое главное — это его вес, который составляет всего 580 граммов. Толщина же планшета равняется 5,5 мм. Это делает его самым тонким устройством среди себе подобных.
MatePad Pro 13.2 получил первый в отрасли гибкий OLED экран с разрешением 2880 x 1920, поддержкой обновления 144 Гц и 360 Гц сенсорного слоя. Дисплей также предлагает высокую яркость в 1000 нит и широкий цветовой диапазон P3.
Внутри планшета работает процессор Kirin 9000s, а его аккумулятор на 10100 мАч обеспечивает быструю зарядку мощностью 88 Вт.
Новинка может похвастаться и двойной камерой: 16-мегапиксельной фронтальной и 13 с 8 Мп основной.