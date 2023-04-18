Сбер запустил тестирование ноутбуков собственного производства

Сбер запустил тестирование ноутбуков собственного производстваПорядка 10 тысяч компьютеров
«Ведомости» рассказали о том, что Сбер запустил тестирование ноутбуков собственной сборки. Речь идёт примерно о 10 тысячах устройств, которые тестируют в отделениях банка.
Как отмечается, ноутбуки производятся на основе китайской компонентной базы. Для Сбера из Китая были поставлены 9,2 тысяч ноутбуков в 4 квартале 2022 года. Эту информацию подтвердила компания GS Group, поставщиком выступает производитель «умных» гаджетов ООО «Салютдевайсы» (SberDevices) в сотрудничестве с китайским разработчиком и поставщиком электроники Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd.
По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в дальнейшем корпоративные ноутбуки Сбера могут быть востребованы в госсекторе.
При этом в Сбере эту информацию пока не прокомментировали.