Сбер запустил тестирование ноутбуков собственного производства

Как отмечается, ноутбуки производятся на основе китайской компонентной базы. Для Сбера из Китая были поставлены 9,2 тысяч ноутбуков в 4 квартале 2022 года. Эту информацию подтвердила компания GS Group, поставщиком выступает производитель «умных» гаджетов ООО «Салютдевайсы» (SberDevices) в сотрудничестве с китайским разработчиком и поставщиком электроники Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в дальнейшем корпоративные ноутбуки Сбера могут быть востребованы в госсекторе.

При этом в Сбере эту информацию пока не прокомментировали.