Сейчас точно не 90-е? Представлен мини-ноутбук с процессором Intel 8088 и MS-DOS на борту

Сейчас точно не 90-е? Представлен мини-ноутбук с процессором Intel 8088 и MS-DOS на бортуЧто самое приятное — стоит он адекватных денег
Спустя более четырёх десятилетий после запуска процессора 8088 компанией Intel, китайский производитель компьютеров представил новый мини-ноутбук с этим процессором.
Что интересно, в комплект поставки также входит дополнительный математический сопроцессор 8087.
Новинка получила название Book 8088 DOS System. И да, как можно понять по названию, из коробки устройство работает под управлением MS-DOS. Купить его можно на AliExpress от $201.
Несмотря на то, что ноутбук не поддерживает большинство современного программного обеспечения, он отлично работает с MS-DOS 6.22 и Windows 3.0 или более ранними версиями.
За $201 вы получите ноутбук размером 240 x 150 x 30 мм с процессором Intel 8088, графической картой IBM-CGA, 640 КБ памяти и дисплеем с 16 цветами и разрешением 640 x 200 пикселей.
Среди опциональных аксессуаров есть звуковая карта OPL3 с звуковым чипом Yamaha YYMF262-M (такой же чип используется в Sound Blaster Pro 2.0), разъём для карты расширения ISA или сопроцессор 8087. Система со всеми этими дополнениями немногим дороже базового варианта — всего $275.