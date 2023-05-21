Сейчас точно не 90-е? Представлен мини-ноутбук с процессором Intel 8088 и MS-DOS на борту

Что интересно, в комплект поставки также входит дополнительный математический сопроцессор 8087.

Новинка получила название Book 8088 DOS System. И да, как можно понять по названию, из коробки устройство работает под управлением MS-DOS. Купить его можно на AliExpress от $201.

Несмотря на то, что ноутбук не поддерживает большинство современного программного обеспечения, он отлично работает с MS-DOS 6.22 и Windows 3.0 или более ранними версиями.