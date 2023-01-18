Сколько ноутбуков на Windows купили россияне в 2022 году

Оказалось, что 45% от всех проданных «Ситилинк» ноутбуков были с предустановленной ОС Windows, остальные — с другими операционными системами или вообще без них.

Самыми главными факторами при выборе той или иной модели оказались диагональ экрана — 14% покупателей, объём оперативной памяти — 13%, серия центрального процессора — 12%.

Чаще всего выбирали ноутбуки с диагональю экрана 15,6 дюймов, объёмом оперативной памяти 16 ГБ и серией процессора Intel Сore i5.

По цене, самыми востребованными были ноутбуки в диапазоне 40-50 тысяч рублей.