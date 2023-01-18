Сколько ноутбуков на Windows купили россияне в 2022 году

22:11, 18 января 2023
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Сколько ноутбуков на Windows купили россияне в 2022 годуВыяснила сеть «Ситилинк»
Среди всех купленных в 2022 году ноутбуков 45% — на Windows. Торговая сеть «Ситилинк» представила отчёт исследования, на какие ноутбуки сохраняется высокий спрос среди россиян.
Фото: Novyefoto.ru
Оказалось, что 45% от всех проданных «Ситилинк» ноутбуков были с предустановленной ОС Windows, остальные — с другими операционными системами или вообще без них.
Самыми главными факторами при выборе той или иной модели оказались диагональ экрана — 14% покупателей, объём оперативной памяти — 13%, серия центрального процессора — 12%.
Чаще всего выбирали ноутбуки с диагональю экрана 15,6 дюймов, объёмом оперативной памяти 16 ГБ и серией процессора Intel Сore i5.
По цене, самыми востребованными были ноутбуки в диапазоне 40-50 тысяч рублей.