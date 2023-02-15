Сколько стоит самый мощный белорусский ноутбук «Горизонт»: цена в РФ

17:10, 15 февраля 2023
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Сколько стоит самый мощный белорусский ноутбук «Горизонт»: цена в РФВ основе ноутбука высокопроизводительный процессор
Самый мощный белорусский ноутбук «Горизонт» в России стоит 69900 рублей. Названа цена самого мощного ноутбука модели H-book 15 MAK4 производства белорусского завода «Горизонт». Новинка уже доступна в России.
Фото: Nabd.com
Стоимость в рублях составляет 69990 рублей. Устройство основано на высокопроизводительном процессоре Intel Core i7 1195G7, работающим на частоте до 5 ГГц.
Ноутбук оснащён оперативной памятью 16 ГБ, SSD NVMe на 512 ГБ. H-book 15 MAK4 получил два выхода USB 3.0 Type-A, один USB Type-C, порт HDMI 1.4, стандартный аудиоразъём для наушников и слот для внешних карт памяти. Кроме того, имеются Wi-Fi 5 ac, Bluetooth 5.1 и аккумулятор на 50 Вт/ч.
По умолчанию уставлена ОС Windows 11.