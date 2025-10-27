Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 27 октября 2025, 09:38
1 мин.

Следующий iPad Pro получит паровую камеру — как в iPhone 17 Pro

Но будет это лишь в 2027-м
Apple готовит для будущего iPad Pro новое охлаждение — паровую камеру, аналогичную системе в iPhone 17 Pro.
© 9to5Mac

Это позволит планшету сохранять высокую производительность без кулеров и при этом оставаться сверхтонким.

По данным журналиста Марка Гурмана (Bloomberg), компания уже работает над технологией и планирует внедрить её в поколении M6 iPad Pro, которое ожидается весной 2027 года.

Ранее, в модели с чипом M4, Apple переработала систему охлаждения, добавив медный радиатор, рассеивающий тепло через логотип на корпусе. Однако для дальнейшего роста производительности этого оказалось недостаточно.

Паровая камера, впервые применённая в iPhone 17 Pro, полностью устранила перегрев при повседневных задачах и особенно помогла в играх.

Теперь подобное решение появится и в iPad Pro — что должно заметно повысить стабильность и эффективность работы устройства с будущим 2-нм процессором M6.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
