Следующий iPad Pro получит паровую камеру — как в iPhone 17 Pro

Это позволит планшету сохранять высокую производительность без кулеров и при этом оставаться сверхтонким.

По данным журналиста Марка Гурмана (Bloomberg), компания уже работает над технологией и планирует внедрить её в поколении M6 iPad Pro, которое ожидается весной 2027 года.

Ранее, в модели с чипом M4, Apple переработала систему охлаждения, добавив медный радиатор, рассеивающий тепло через логотип на корпусе. Однако для дальнейшего роста производительности этого оказалось недостаточно.

Паровая камера, впервые применённая в iPhone 17 Pro, полностью устранила перегрев при повседневных задачах и особенно помогла в играх.

Теперь подобное решение появится и в iPad Pro — что должно заметно повысить стабильность и эффективность работы устройства с будущим 2-нм процессором M6.