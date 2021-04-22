Слитые документы Apple доказали появление новых разъёмов в будущих MacBook Pro

Так, например, ноутбуки Apple вновь получат HDMI-порт и SD-картридер. При этом, как пишет MacRumors, устройства также оснастят MagSafe-разъёмом. Количество портов USB-C будет достигать трёх штук против нынешних четырёх. Но учитывая, что компания намерена вернуть вышеописанные разъёмы, это не такое большое упущение.

Отметим, что ранее популярный аналитик Минг-Чи Куо уже заявлял, что Apple планирует добавить новые интерфейсы в MacBook. Тогда он заявлял, что это случится уже в рамках ближайшего обновления линейки MacBook Pro. Так это или нет, узнаем во второй половине года — именно тогда яблочная компания, скорее всего, проведёт тематическую презентацию.