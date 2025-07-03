Слух: Apple приостановила разработку складного iPad

Основное внимание сейчас уделяется подготовке к выпуску первого складного iPhone. Как раз работа над этим устройством продвигается: складной iPhone уже тестируется.

Инсайдеры объяснили, что, вероятнее всего, проблема в том, что Apple разрабатывала складное устройство с большим экраном, но приостановила проект из-за сложностей в производстве и высоких затрат. Создание больших складных OLED-панелей без складок остаётся технической проблемой.

Кроме того, Apple обеспокоена низким потребительским спросом на складные планшеты из-за высокой цены.

А складной iPhone проходит тестирование прототипа, ожидается, что смартфон будет представлен в сентябре 2026 года по цене от $2100 до $2300.