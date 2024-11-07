Слух: Apple установит в планшеты и компьютеры дисплеи с обновлением 90 Гц

Сейчас дисплеи iPad Air, iMac, а также мониторы Studio Display оснащены дисплеями с частотой обновления 60 Гц. Apple внедрит в линейки этих устройств дисплеи с частотой обновления 90 Гц.

Разница между частотой обновления кадров в секунду будет заметной, так как при 60 Гц человеческий глаз может заметить некоторые огрехи картинки и подёргивания во время прокрутки или смены кадра. При 90 Гц прокрутка и смена картинки более плавная и бесшовная.

Инсайдеры снова подтвердили, что все iPhone 17 получат продвинутые дисплеи ProMotion, а сейчас такими матрицами оснащаются только флагманские модели.