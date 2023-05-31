Со своей системой и RuStore: Yadro представила первый планшет

Группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T. Он будет работать на базе собственной операционной системы Kvadra OS, но для корпоративных и государственных заказчиков предусмотрена опция установки ОС «Аврора».

Оперативная память планшета — шесть гигабайт, физическая — 128 с возможностью расширения до 256. Устройство оснащено восьмиядерным процессором с частотой до 2,4 гигагерц. Емкость батареи составляет девять тысяч миллиампер в час. Дисплей Kvadra_T диагональю в 10,95 дюймов обладает разрешением Full HD+.

В основе Kvadra OS — Android Open Source Project, все компоненты которой, как уверяют в компании, были серьезно переработаны. Кроме того, в операционную систему интегрирован российский магазин приложений RuStore.

Дизайн планшета вдохновлен картиной «Черный квадрат» Казимира Малевича, отметил генеральный директор Yadro Клиентские Системы Дмитрий Черкасов. Выпускаться Kvadra_T будут на заводе Yadro в подмосковной Дубне.

Стоимость нового гаджета составит 39990 рублей. Кроме самого устройства, за дополнительную цену пользователям станут доступны и дополнительные аксессуары — клавиатура, чехол и стилус.