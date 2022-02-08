Составлен рейтинг топ-10 самых мощных мобильных устройств Apple

На втором месте разместилась 11-дюймовая версия девайса, в то время как третье досталось уже iPad Pro 3. Что интересно, не самый новый планшет Apple обошёл в этом плане более свежие iPad Pro 4, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Из прочих мобильных гаджетов купертиновцев в рейтинге можно найти iPad mini 6 и iPhone 13.