Составлен рейтинг топ-10 самых мощных мобильных устройств Apple

Ноутбуки и планшеты
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Составлен рейтинг топ-10 самых мощных мобильных устройств AppleНашлось место даже определённым сюрпризам
Некоторое время назад сеть взорвала новость о том, что Android-смартфоны, с выходом Snapdragon 8 Gen 1, наконец-то преодолели отметку в 1 000 000 баллов в AnTuTu. Жаль лишь, что это достижение меркнет на фоне успехов мобильных гаджетов Apple.
Например, прошлогодний iPad Pro 5 на базе M1 достаточно давно «пробил» этот барьер. И именно со своим результатом в более 1 250 000 баллов планшет занял первое место в рейтинге самых производительных устройств Apple под управлением iOS.
На втором месте разместилась 11-дюймовая версия девайса, в то время как третье досталось уже iPad Pro 3. Что интересно, не самый новый планшет Apple обошёл в этом плане более свежие iPad Pro 4, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
Из прочих мобильных гаджетов купертиновцев в рейтинге можно найти iPad mini 6 и iPhone 13.
Источник: MyDrivers