Современный бюджетный смартфон за 15 тысяч рублей: Realme C55 приехал в РФ

Опубликовано 06 июня 2024, 22:55
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Современный бюджетный смартфон за 15 тысяч рублей: Realme C55 приехал в РФБыстрая зарядка и емкая батарея
Группа М. Видео-Эльдорадо анонсировала запуск продаж нового смартфона — Realme C65. Модель выделяется надежностью, сертификацией TÜV SÜD и защитой IP54 от пыли и брызг. Realme C65 предлагает быструю зарядку 45 Вт и емкую батарею на 5000 мАч.
Смартфон доступен в сети М. Видео-Эльдорадо в черном и золотом цветах от 14 999 рублей за версию 6+128 ГБ и от 16 999 за версию 8+256 ГБ.
Realme C65 cертификат 48-Month Fluency Rating от TÜV SÜD гарантирует 4 года плавной работы, благодаря восьмиядерному процессору MediaTek Helio G85 и режиму realme AI Boost.
Смартфон оснащен накопителем до 256 ГБ и оперативной памятью до 16 ГБ за счет технологии динамического расширения памяти DRE.
Смартфон имеет быструю зарядку 45 Вт, заряжая устройство до 50% за 30 минут и до 100% за 77 минут. Он предлагает 6,67-дюймовый дисплей с пиковой яркостью до 625 нит и камеру на 50 Мп.