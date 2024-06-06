Современный бюджетный смартфон за 15 тысяч рублей: Realme C55 приехал в РФ

Смартфон доступен в сети М. Видео-Эльдорадо в черном и золотом цветах от 14 999 рублей за версию 6+128 ГБ и от 16 999 за версию 8+256 ГБ.

Realme C65 cертификат 48-Month Fluency Rating от TÜV SÜD гарантирует 4 года плавной работы, благодаря восьмиядерному процессору MediaTek Helio G85 и режиму realme AI Boost.

Смартфон оснащен накопителем до 256 ГБ и оперативной памятью до 16 ГБ за счет технологии динамического расширения памяти DRE.

Смартфон имеет быструю зарядку 45 Вт, заряжая устройство до 50% за 30 минут и до 100% за 77 минут. Он предлагает 6,67-дюймовый дисплей с пиковой яркостью до 625 нит и камеру на 50 Мп.