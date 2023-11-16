Современный планшет дешевле 15 тыс рублей — TCL привезла в Россию сразу интересную новинку

Современный планшет дешевле 15 тыс рублей — TCL привезла в Россию сразу интересную новинкуФанатов такой аппарат точно найдет
TCL расширяет свою линейку планшетов в России, представив новую модель - TCL TAB 10 Gen 2.
Устройство, оснащенное экраном FullHD+ и технологией улучшения изображения TCL NXTVISION, обещает высококачественный просмотр контента и длительное время работы благодаря встроенному аккумулятору на 6000 мАч.
TCL TAB 10 Gen 2 предлагает пользователям широкие возможности для работы, учебы и развлечений.
С его 10.4-дюймовым IPS-экраном, поддержкой активного стилуса и мультитач до 10 точек, планшет становится универсальным инструментом для различных задач.
Технология NXTVISION, в свою очередь, оптимизирует отображение картинки, а дополнительные режимы, такие как «Режим чтения» и «Защита зрения», делают использование планшета еще более комфортным.
Внутри TCL TAB 10 Gen 2 работает 8-ядерный процессор MediaTek MT8768V/WE. Планшет доступен в двух модификациях памяти: 64 или 128 ГБ, с возможностью расширения до 1 ТБ через слот для карт microSD.
Девайс уже доступен в фирменном магазине TCL на Ozon по цене от 12 990 до 14 990 рублей в зависимости от модификации.