Создан ноутбук, который может проработать два года на одном заряде

Он рассказал, что его разработка — ответ на неудобства использования текущего ноутбука; это старое, постоянно разряжающееся устройство. Поэтому Эриксен решил собрать такой «ноут», который не будет его раздражать: возможностей устройства будет достаточно для решения повседневных задач на фоне низкого энергопотребления.

Для создания лэптопа в качестве материнской платы он использовал платформу SparkFun RedBoard Artemis ATP, работающую на чипе Ambiq Apollo3 с процессором Arm Cortex-M4F и тактовой частотой до 96 МГц. Компьютер получил оперативную память ёмкостью 384 Кбайт и накопитель в 1 Мбайт. Также Эриксен оснастил своё детище широким набором интерфейсов и портов для подключения внешней периферии.

PotatoP — так называется разработка Эриксена — получил монохромный экран Sharp Memory in Pixel диагональю 4,4" и разрешением 320х240 пикселей, в качестве клавиатуры любитель электроники выбрал модель Happy Hacking Keyboard Lite 2.

Для питания энтузиаст оснастил свой ноутбук аккумулятором ёмкостью 12000 мАч и небольшой солнечной панелью. По его словам, от одной зарядки ноутбук может проработать до двух лет. При этом в дальнейшем Эриксен собирается расширить эти показатели и увеличить время автономной работы PotatoP «до бесконечности»