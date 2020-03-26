Ноутбуки и планшеты
Сегодня 10:40
Специалисты проверили ремонтопригодность нового ноутбука Apple
В целом, разборка новинки стала проще на фоне прошлого поколения
Буквально на днях Apple анонсировала новое поколение MacBook Air, iPad Pro и собственной клавиатуры для планшетов. А уже сейчас в сети появилась информация о том, что специалисты iFixit проверили ремонтопригодность нового ноутбука Apple.
Основное внимание экспертов привлекло то, что в MacBook Air заменили механизм клавиатуры с “бабочки” на “ножницы”, благодаря чему устройство стало более надежным. Также, в сравнении с прошлым поколением, изменилась и конструкция ноутбука: теперь нет никакой необходимости разбирать всю нижнюю часть корпуса для демонтажа трекпада — достаточно лишь отцепить подведенный к нему шлейф.
Помимо этого специалисты отметили, что проще стало и извлечение аккумулятора, который стал “свободен” от кабелей, прижимающих его к системной плате. В общей сложности, оценив все нововведения, специалисты iFixit поставили MacBook Air (2020) 4 балла из 10 по шкале ремонтопригодности. Это на целый балл выше, чем было у модели предыдущего поколения.