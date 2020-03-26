Специалисты проверили ремонтопригодность нового ноутбука Apple

Основное внимание экспертов привлекло то, что в MacBook Air заменили механизм клавиатуры с “бабочки” на “ножницы”, благодаря чему устройство стало более надежным. Также, в сравнении с прошлым поколением, изменилась и конструкция ноутбука: теперь нет никакой необходимости разбирать всю нижнюю часть корпуса для демонтажа трекпада — достаточно лишь отцепить подведенный к нему шлейф.