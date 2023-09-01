Спрос на ноутбуки в России вернулся к довоенному уровню

Наибольшей популярностью пользуются ноутбуки среднего ценового сегмента, в основном из Китая и Тайваня — такие как Lenovo, Huawei, Asus, Acer и MSI. В то же время, спрос на A-бренды и доля MacBook и HP снизились.

Российские марки также находят свою нишу, преимущественно в среднем и низком ценовых сегментах. Интерес к отечественным брендам, таким как Irbis, iRU, Raybook, вырос на 30% год к году.

В преддверии нового учебного года и делового сезона, спрос на ноутбуки также значительно возрос. Это обусловлено не только сезонными факторами, но и стабилизацией ситуации с ассортиментом, появлением новых производителей, а также специальными скидками и промоакциями.