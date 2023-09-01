Спрос на ноутбуки в России вернулся к довоенному уровню

Спрос на ноутбуки в России вернулся к довоенному уровнюПолучилось достаточно быстро
В последние месяцы российский рынок ноутбуков показывает заметный рост.
Согласно данным «Платформы ОФД», средняя цена приобретаемого ноутбука выросла на 15% и составила 53 969 рублей. Число покупок за это время увеличилось на 21%.
Рынок скорее не вырос, а восстановился после спада на те же 21% в 2022 году из-за дефицита и сложностей с параллельным импортом.
Наибольшей популярностью пользуются ноутбуки среднего ценового сегмента, в основном из Китая и Тайваня — такие как Lenovo, Huawei, Asus, Acer и MSI. В то же время, спрос на A-бренды и доля MacBook и HP снизились.
Российские марки также находят свою нишу, преимущественно в среднем и низком ценовых сегментах. Интерес к отечественным брендам, таким как Irbis, iRU, Raybook, вырос на 30% год к году.
В преддверии нового учебного года и делового сезона, спрос на ноутбуки также значительно возрос. Это обусловлено не только сезонными факторами, но и стабилизацией ситуации с ассортиментом, появлением новых производителей, а также специальными скидками и промоакциями.