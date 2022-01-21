Сразу три новых планшета Samsung «засветились» в крупнейшем интернет-магазине планеты

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:08
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Сразу три новых планшета Samsung «засветились» в крупнейшем интернет-магазине планетыНеужели Android-планшеты всё же могут чем-то удивить?
Некоторое время назад в сети появилась информация о первом устройстве Samsung с вырезом в форме «чёлки» — планшете Galaxy Tab S8. Теперь же сразу несколько моделей линейки появились в Amazon Italy.
Устройства, анонс которых ожидается в феврале, получат название Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra. Планшеты получат 11-, 12,4- и 14,6-дюймовые экраны соответственно, будут основаны на базе чипа Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm и прямо из коробки работать под управлением Android 12.
Топовая модификация — Galaxy Tab S8 Ultra — получит частоту обновления экрана 120 Гц. По поводу более младших моделей пока ничего неизвестно.
Ещё из интересного можно отметить аккумуляторы на 8000, 10 090 и 11 200 мАч, которые будут распределены между трёмя моделями (от базовой к наиболее дорогой), а также поддержку 5G в версиях с сотовой связью.
Отмтеим, что анонс устройств ожидается уже 9 февраля.
Источник: Pocketnow