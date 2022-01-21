Сразу три новых планшета Samsung «засветились» в крупнейшем интернет-магазине планеты

Устройства, анонс которых ожидается в феврале, получат название Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra. Планшеты получат 11-, 12,4- и 14,6-дюймовые экраны соответственно, будут основаны на базе чипа Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm и прямо из коробки работать под управлением Android 12.

Топовая модификация — Galaxy Tab S8 Ultra — получит частоту обновления экрана 120 Гц. По поводу более младших моделей пока ничего неизвестно.