Средняя цена ноутбуков в России снизилась до 58,5 тыс. рублей

Всего за шесть месяцев россияне приобрели 1,6 миллиона ноутбуков на сумму 96,1 миллиарда рублей. Наибольший интерес наблюдается к моделям стоимостью до 60 тысяч рублей — пользователи чаще выбирают устройства по принципу соотношения цены и характеристик.

Лидером российского рынка в количественном выражении стал бренд ASUS с долей 16%. Популярность компании объясняется широкой линейкой моделей — от бюджетных до игровых. На втором месте — Huawei, занявший 12% рынка. Китайский производитель укрепил позиции за счёт сбалансированных устройств для дома, работы и учёбы. Третью строчку заняли ноутбуки без бренда, на которые пришлось 8% продаж. Это базовые модели с минимальной ценой и простым функционалом.

В первую пятёрку также вошли Lenovo (7%) и Apple (6%). Lenovo сохраняет спрос благодаря надёжности и доступности. Apple остаётся выбором премиального сегмента.

В денежном выражении лидирует всё тот же ASUS — 19% рынка. Высокую выручку обеспечили в том числе игровые модели ROG и TUF. Далее следуют Apple и Huawei, каждая с долей 12%. Четвёртое место по выручке занимает MSI (7%), а замыкает пятёрку Lenovo (6%).