Стала известна цена для ЕС ещё не анонсированного планшета Google Pixel Tablet

Опубликовано 27 апреля 2024, 14:15
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Стала известна цена для ЕС ещё не анонсированного планшета Google Pixel TabletЭто бюджетный вариант, не имющий док-станции
Издание GSMArena назвало европейские цены на планшет Google Pixel Tablet, который должен быть представлен в октябре 2024 года, но ещё не анонсирован.
Эта модель не будет иметь док-станции, что удешевляет гаджет. По данным инсайдеров, стоимость этой Pixel Tablet составит 446 евро за версию со 128 ГБ накопителя, 553 евро будет стоить версия с 256 ГБ. Для сравнения, модель Pixel Tablet с комплектной док-станцией стоит 679 и 779 евро соответственно.
Кроме того, по слухам, бюджетная модель Pixel Tablet может быть анонсирована уже 14 мая на мероприятии Google I/O.
Источник:GSMArena
Автор:Андрей Кадуков
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