Стала известна цена для ЕС ещё не анонсированного планшета Google Pixel Tablet

Эта модель не будет иметь док-станции, что удешевляет гаджет. По данным инсайдеров, стоимость этой Pixel Tablet составит 446 евро за версию со 128 ГБ накопителя, 553 евро будет стоить версия с 256 ГБ. Для сравнения, модель Pixel Tablet с комплектной док-станцией стоит 679 и 779 евро соответственно.

Кроме того, по слухам, бюджетная модель Pixel Tablet может быть анонсирована уже 14 мая на мероприятии Google I/O.