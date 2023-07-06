Ноутбуки и планшеты
11:48, 06 июля 2023
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Стали известны цена и дата выхода ноутбука Huawei MateBook D 16 2023 в России

В качестве подарка выступит монитор, стоимостью 30 тыс рублей

Российский сайт Huawei объявил о старте предзаказов на ноутбуки MateBook D 16 2023.

Продлится данный этап продаж до 13 июля включительно, а затем можно ожидать начала поставок и открытых продаж.

Ноутбук Huawei MateBook D16 предлагается в двух конфигурациях. Первая включает процессор Intel Core i7-13700H, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD. Стоимость данного варианта — 112 999 рублей.

Вторая конфигурация оснащена процессором Intel Core i9-13900H, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD и предлагается по цене в 119 999 рублей.

Стали известны цена и дата выхода ноутбука Huawei MateBook D 16 2023 в России
Huawei

При оформлении предзаказа покупатели получают игровой монитор Huawei MateView GT Standard Edition с символической ценой всего в 1 рубль, в то время как своя цена устройства — 29 999 рублей.

Отметим, что Huawei MateBook D 16 2023 оснащён 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD. Устройство имеет металлический корпус и весит 1,7 кг.

Источник:Huawei
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