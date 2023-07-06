Стали известны цена и дата выхода ноутбука Huawei MateBook D 16 2023 в России

Продлится данный этап продаж до 13 июля включительно, а затем можно ожидать начала поставок и открытых продаж.

Ноутбук Huawei MateBook D16 предлагается в двух конфигурациях. Первая включает процессор Intel Core i7-13700H, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD. Стоимость данного варианта — 112 999 рублей.

Вторая конфигурация оснащена процессором Intel Core i9-13900H, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD и предлагается по цене в 119 999 рублей.