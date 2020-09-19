Стали известны характеристики нового "неубиваемого" планшета Samsung

Так, популярное онлайн-издание SamMobile рассказало, что защищенный Galaxy Tab Active 3 будет работать на базе фирменного процессора компании Exynos 9810. Его отличительной особенностью является объединение сразу 8-и вычислительных ядер и графического видеоускорителя Mali G72MP18. Также новинка будет обладать 4 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Емкость аккумулятора Galaxy Tab Active 3 составит 5 050 мАч, а размер дисплея — 8 дюймов. Для взаимодействия с последним будет иметься поддержка пера S Pen.

Отметим, что слухи также гласят, что в продаже будет две версии планшета: только с Wi-Fi модулем и с Wi-Fi модулем + поддержкой SIM-карты. Отличительной же особенностью новинки является его защищенность по стандартам IP68 и MIL-STD 810, что говорит о защите от влаги и пыли, ударов, падений и перепадов температур.