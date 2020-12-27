Стали известны характеристики первого ноутбука Huawei на собственном ARM-процессоре Kirin 990

Так, проверенный инсайдер опубликовал в социальной сети Weibo фотографию коробки грядущего ноутбука Huawei, которая и раскрыла некоторые технические подробности устройства. В частности, подтвердилась информация о том, что работать новинка будет на базе Kirin 990. Помимо прочего, выяснилось, что ноутбук получит 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD, а работать будет под управлением Deepin OS 20 на базе Linux. Также устройству приписывают экран на 14 дюймов с разрешением 1080 р.