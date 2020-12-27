Ноутбуки и планшеты
Сегодня 10:06
Стали известны характеристики первого ноутбука Huawei на собственном ARM-процессоре Kirin 990
Предполагается, что это удешевленная версия MateBook 14
Нескольким ранее в сеть просочилась информация о том, что Huawei планирует выпустить первый ноутбук на базе собственного ARM-процессора Kirin 990. Сейчас же источники поделились его характеристиками.
Так, проверенный инсайдер опубликовал в социальной сети Weibo фотографию коробки грядущего ноутбука Huawei, которая и раскрыла некоторые технические подробности устройства. В частности, подтвердилась информация о том, что работать новинка будет на базе Kirin 990. Помимо прочего, выяснилось, что ноутбук получит 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD, а работать будет под управлением Deepin OS 20 на базе Linux. Также устройству приписывают экран на 14 дюймов с разрешением 1080 р.
По данным источников, ноутбук назовут Qingyun L410. Предполагается, что он станет удешевленной версией MateBook 14. Некоторые информаторы упоминают поддержку 5G.