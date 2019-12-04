Стали известны сроки перехода Apple на новейший тип дисплеев

Так, если верить словам человека, который неоднократно успешно прогнозировал будущие действия производителя iPhone, новые планшеты iPad и ноутбуки серии MacBook, основанные на Mini-LED, появятся в продаже уже в следующем, 2020 году. Первым будет новый iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном, появление которого ожидается в районе третьего квартала. Затем, в четвертом квартале 2020 года, в продажу поступит новый ноутбук с Mini-LED дисплеем, который будет представлять из себя обновленную версию вышедшего недавно 16-дюймового MacBook Pro.

По мнению аналитика, в ближайшие несколько лет Apple выпустит от четырех до шести устройств, основанных на новейшей технологии производства дисплея. Таким образом компания заметно ускорит развитие соответствующего сегмента на рынке.