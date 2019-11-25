Стали известны точные характеристики грядущего "убийцы iPad Pro" от Huawei
Инсайдер под ником Мукул Шарма, который считается достоверным источником, поделился на своей странице в Twitter рядом технических особенностей новинки. Напомним, что ранее ходили слухи, что планшет будет работать на базе новейшего процессора Kirin 990, сейчас же они подтвердились благодаря фотографии упаковки устройства, на которой и указано название процессора. Также на упаковке содержится информация о том, что Huawei MatePad Pro будет оборудован звуковой системой Harman/Kardon.
Что касается аккумулятора новинки, то его емкость будет составлять 7250 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки, мощность которой достигает 40 Вт. Известно, что планшет будет доступен в нескольких модификациях, в числе которых версия на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, которая будет стоить порядка 525 долларов, а также модель на 6 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти за 570 долларов и старшая версия на 8 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти, которая, к тому же, будет оснащена 5G модулем, за 780 долларов.