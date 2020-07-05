Ноутбуки и планшеты
Сегодня 11:27
Стало известно, когда Huawei может выпустить игровой ноутбук
И ее дочерний бренд Honor
Благодаря источникам из Китая стало известно, когда китайский технологический гигант Huawei может выпустить игровой ноутбук. Сообщается также, что и дочерняя компания Honor запланировала выпуск геймерского устройства.
Так, согласно обнародованным данным, Huawei и Honor могут официально анонсировать игровые ноутбуки уже в июле-августе текущего года. Предполагается, что сперва новинку представит именно Honor, а уже следом рынок игровых ноутбуков пополнится устройством от Huawei.
Напомним, что ранее глава бренда Honor Жао Минг говорил о том, что компания действительно заинтересована в сегменте игровых ноутбуков. Более того, по его словам, подобные устройства были в планах на протяжении длительного времени. ”Было здорово поточить меч в течение нескольких лет”, - поделился Жао Минг.