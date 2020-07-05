Стало известно, когда Huawei может выпустить игровой ноутбук

Так, согласно обнародованным данным, Huawei и Honor могут официально анонсировать игровые ноутбуки уже в июле-августе текущего года. Предполагается, что сперва новинку представит именно Honor, а уже следом рынок игровых ноутбуков пополнится устройством от Huawei.

Напомним, что ранее глава бренда Honor Жао Минг говорил о том, что компания действительно заинтересована в сегменте игровых ноутбуков. Более того, по его словам, подобные устройства были в планах на протяжении длительного времени. ”Было здорово поточить меч в течение нескольких лет”, - поделился Жао Минг.