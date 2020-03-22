Стало известно, когда Xiaomi анонсирует новые ноутбуки Redmi с 16 ГБ ОЗУ

Так, согласно опубликованным данным, компания запланировала анонсировать новую версию RedmiBook 14 Ryzen Editon, оснащенную удвоенным объемом оперативной памяти. Так, память увеличилась с 8 Гб до 16 Гб. А случится это в рамках большой презентации Xiaomi, которая пройдет уже 24 марта.

Помимо информации о ноутбуке источник также рассказал, что еще ждет пользователей на грядущей презентации. Так, по словам источника, компания продемонстрирует Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition в голубом, белом, сиреневом, а также сером цветовых моделях. Что касается Redmi K30 Pro Zoom Edition, то смартфон будет доступен в модификациях на 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/512 Гб, тогда как Redmi K30 Pro будет предложен с 6/128 Гб и 8/128 Гб.