Стартовала распродажа техники для учебы

Так, игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 доступен за 59 990 рублей вместо прежних 66 990.

Беспроводные наушники True Wireless Huawei Freebuds 4i, в свою очередь, продаются за 5 990 рублей вместо прежних 7 990.

Спортивные наушники Bluetooth JBL Under Armour True Wireless Streak отдают за 4 990 рублей, тогда как в обычное время они доступны за 8 490.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Известно, что продлится данная акция вплоть до 6 сентября.