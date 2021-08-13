Стартовала распродажа техники для учебы

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 16:01
Стартовала распродажа техники для учебыДо 6 сентября
“М.Видео” запустил новую акцию, приуроченную к грядущему школьному сезоне. В ее рамках со скидками продается техника для учебы.
Так, игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 доступен за 59 990 рублей вместо прежних 66 990.
Беспроводные наушники True Wireless Huawei Freebuds 4i, в свою очередь, продаются за 5 990 рублей вместо прежних 7 990.
Спортивные наушники Bluetooth JBL Under Armour True Wireless Streak отдают за 4 990 рублей, тогда как в обычное время они доступны за 8 490.
Ознакомиться со всеми устройствами, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Известно, что продлится данная акция вплоть до 6 сентября.