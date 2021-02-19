Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 06:10
Стартовали продажи карманного ноутбука с Intel Core i5 и Core i7
Есть даже версия с 1 ТБ SSD
Как стало известно, компания One Netbook начала продажи своего нового карманного ноутбука — One Mix 4. Устройство, помимо сенсорного экрана, также получило ёмкий аккумулятор и достаточно производительную начинку.
Так, например, в качестве «основы» в устройстве используются процессоры Intel: Core i5-1130G7 или Core i7-1160G7, в зависимости от модификации. При этом оперативной памяти в девайсе от 8 до 16 ГБ, а постоянной от 256 ГБ до 1 ТБ, пишет Liliputing.
One Mix 4 оснащён 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, а также аккумулятором на 10 000 мАч. В устройстве также имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 40 Вт.
Что же касательно цены, то версия ноутбука на Intel Core i5-1130G7 с 8/256 ГБ памяти обойдётся в 1088 долларов (80,5 тыс рублей), а вариант с тем же процессором, но с 16ГБ/1ТБ памяти оценён уже в 1258 долларов (92,8 тыс рублей). Цена модификации на базе Intel Core i7-1160G7 станет известна чуть позже.