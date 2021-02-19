Стартовали продажи карманного ноутбука с Intel Core i5 и Core i7

Так, например, в качестве «основы» в устройстве используются процессоры Intel: Core i5-1130G7 или Core i7-1160G7, в зависимости от модификации. При этом оперативной памяти в девайсе от 8 до 16 ГБ, а постоянной от 256 ГБ до 1 ТБ, пишет Liliputing.

One Mix 4 оснащён 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, а также аккумулятором на 10 000 мАч. В устройстве также имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 40 Вт.