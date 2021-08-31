Стартовали продажи новейших флагманских ноутбуков Xioami Mi Notebook Pro и Ultra

На данный момент устройства доступны для покупки лишь в Индии, сообщает официальный Twitter-аккаунт Xiaomi India. Но зато цена на них очень приятно радует. Pro-версия обойдётся в сумму от 770 до 980 долларов (от 56,4 тыс до 71,7 тыс рублей), в зависимости от модификации. А Mi Note Ultra — от 800 до 1040 долларов (от 58,6 тыс до 76,1 тыс рублей).

Отличия Pro- и Ultra-версий заключается в размере дисплея (15,6 и 14 дюймов соответственно), а также в разрешении экранов. А ещё у Mi Notebook Ultra частота обновления 90 Гц, в то время как у Mi Notebook Pro — 60 Гц.

Оба устройства имеют до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. При этом также ноутбуки оснащаются процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения.