Ноутбуки и планшеты
Сегодня 18:03
Стартовали продажи российского неубиваемого планшета
На отечественной операционной системе
Компания Astra Linux, совместно с Mobile Inform Group официально объявили о начале продаж российского неубиваемого планшета MIG T10, который, к тому же, работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux.
Известно, что устройство способно работать даже в самых суровых условиях, а именно при резких перепадах температуры до 100 С°, при морозе, жаре, а также во врем осадкой. Кроме того, благодаря особенностям архитектуры планшет может выдерживать многочисленные удары и падения.
Устройство оснащено морозостойким аккумулятором, что позволяет ему автономно работать порядка 10-12 часов при температуре от -20 С° до +60 С°, тогда как при при снижении температуры до -30 С° планшет работает около пяти часов.