Стартовали продажи российского неубиваемого планшета

Известно, что устройство способно работать даже в самых суровых условиях, а именно при резких перепадах температуры до 100 С°, при морозе, жаре, а также во врем осадкой. Кроме того, благодаря особенностям архитектуры планшет может выдерживать многочисленные удары и падения.

Устройство оснащено морозостойким аккумулятором, что позволяет ему автономно работать порядка 10-12 часов при температуре от -20 С° до +60 С°, тогда как при при снижении температуры до -30 С° планшет работает около пяти часов.