Стартовали продажи складного ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

Этот уникальный гаджет предлагается по цене от $2499, однако стоимость для китайского рынка пока не была озвучена.

ThinkPad X1 Fold оснащен процессорами от i5-1230U до i7-1260U, оперативной памятью от 8 до 32 ГБ LPDDR5-5200 и встроенным SSD M.2 2242 с возможностью выбора объема от 256 ГБ до 1 ТБ.