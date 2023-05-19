Стереозвук и легкий корпус: бюджетный планшет HONOR Pad X8 поступил в продажу в России

HONOR Pad X8 — новый планшет на российском рынке. Компактный и лёгкий, на «лице» у него 10,1-дюймовый экран, внутри колонки со стереозвуком, слоты для SIM-карты и карт памяти. HONOR Pad X8 подходит для работы и развлечений, благодаря экосистеме и новому режиму многозадачности с поддержкой 4 приложений разом.

Экран HONOR Pad X8 обладает полезной площадью в 80% и разрешением 1920×1200 пикселей. Отображает яркое и детализированное изображение, поддерживая 16,7 миллионов цветов. Планшет также имеет сертификаты TÜV Rheinland по снижению синего света и режиму защиты зрения, что будет полезно для любителей чтения.

HONOR Pad X8 оборудован симметрично расположенными стереодинамиками, выдающими громкий и детализированный звук. Планшет также поддерживает виртуальную 9.1-канальную систему объёмного звучания, когда вы используете его с подходящими наушниками. Производитель утверждает, что его лёгкий и эргономичный корпус из металла позволяет комфортно держать планшет во время работы, забегов в игры или листания соцсетей.

В «мозгах» HONOR Pad X8 продуктивность обеспечена процессором MediaTek, Helio G80, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Он поддерживает беспроводные подключения актуального поколения и работает на оси Magic UI 6.1 с улучшенными инструментами для работы. Планшет доступен по цене 16 990 рублей, а в период с 19 мая по 5 июня действует специальное предложение: в магазинах М.Видео, где планшет отдают за 14 999 и получить в подарок защитный чехол. В МТС, Мегафон, DNS, OZON и в других каналах стоимость HONOR Pad X8 составляет 13 990.