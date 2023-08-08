Стилус для планшета Samsung Galaxy Tab S9 Ultra протестировали под водой

Несмотря на то, что большинство пользователей вряд ли будут использовать стилус в таких условиях, новый стандарт защиты IP68 гарантирует, что планшет и устройство ввода будут надёжно защищены от пыли и воды.

Это означает, что можно не беспокоиться о случайных брызгах воды, если вы используете планшет у бассейна.

Сообщается, что технология Vision Booster автоматически увеличивает яркость дисплея в соответствии с освещением, будь то солнечный свет у бассейна или искусственное освещение в помещении.