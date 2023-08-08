Стилус для планшета Samsung Galaxy Tab S9 Ultra протестировали под водой

Стилус для планшета Samsung Galaxy Tab S9 Ultra протестировали под водойИ он отлично себя показал
Стилус S Pen, который идет в комплекте с планшетом Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, теперь может работать даже под водой!
Несмотря на то, что большинство пользователей вряд ли будут использовать стилус в таких условиях, новый стандарт защиты IP68 гарантирует, что планшет и устройство ввода будут надёжно защищены от пыли и воды.
Это означает, что можно не беспокоиться о случайных брызгах воды, если вы используете планшет у бассейна.
Сообщается, что технология Vision Booster автоматически увеличивает яркость дисплея в соответствии с освещением, будь то солнечный свет у бассейна или искусственное освещение в помещении.
14,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X может работать с частотой от 60 до 120 Гц и поддерживает одновременное использование до трёх приложений.
Напомним, что в 2023 году планшеты S9 оснащены более быстрым и эффективным чипсетом «Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy». Модель Ultra предлагается с новым вариантом памяти в 1 ТБ.