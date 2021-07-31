Стилус к новому смартфону Samsung будет стоить на уровне бюджетных китайских смартфонов

Как пишет портал WCCF Tech, новый стилус имеет USB-С порт для зарядки, в него встроены магнитные точки для крепления к металлическим частям корпуса. Наконечник чувствителен, имеет толщину 0,7 мм и распознаёт 4096 степеней нажатия. При этом выполнен так, чтобы не царапать ни поверхность Galaxy Z Fold3, ни других совместимых моделей. К слову, это целая серия устройств: Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note10/20 и Galaxy Tab S6/S7.

Отмечается, что цена стилуса не менее 70 фунтов стерлингов (это примерно 7 тысяч рублей по актуальному курсу), что говорит о дороговизне гаджета — по цене его уже сравнивают с бюджетными китайскими смартфонами.