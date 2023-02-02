Стоит ли покупать новые ноутбуки Samsung Galaxy Book 3 вместо Asus или Lenovo

Стоит ли покупать новые ноутбуки Samsung Galaxy Book 3 вместо Asus или LenovoНоутбуки у Samsung получились более спорными, чем смартфоны
Накануне вечером Samsung представила ноутбуки линейки Galaxy Book 3. Некоторые её модели призваны в том числе конкурировать с 16-дюймовыми моделями MacBook Pro от Apple.
Фото: Samsung
Устройства получили варианты с двумя процессорами на выбор: Intel Core i7-13700H и i9-13900H. При этом, в отличие от яблочных ноутбуков, новенькие Galaxy Book поставляются с видеокартами NVIDIA RTX 4050 и RTX 4070.
Модели Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 и Book 3 Pro 16" будут медленнее, чем даже MacBook Pro 14 с урезанным 10-ядерным процессором M2 Pro. С точки зрения времени автономной работы ноутбуки Apple также впереди. Но в то же время MacBook и дороже примерно на 30%.
Для тех же, кто ищет «слегка игровой» ноутбук, базовый Galaxy Book 3 Ultra по цене 2199 выглядит привлекательно. Младшие же модели могут оказаться не столь конкурентоспособными.
Galaxy Book 3 Pro обеих версий огорчают не соответствующей статусу флагмана ёмкостью накопителей в 256 и 512 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти для младших версий — к примеру, Lenovo Yoga 7 с OLED-дисплеем и таким же по производительности процессором, 8 ГБ ОЗУ, но 512 ГБ памяти стоит $1077 против $1399 за аналогичный трансформер Samsung.