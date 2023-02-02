Стоит ли покупать новые ноутбуки Samsung Galaxy Book 3 вместо Asus или Lenovo

Устройства получили варианты с двумя процессорами на выбор: Intel Core i7-13700H и i9-13900H. При этом, в отличие от яблочных ноутбуков, новенькие Galaxy Book поставляются с видеокартами NVIDIA RTX 4050 и RTX 4070.

Модели Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 и Book 3 Pro 16" будут медленнее, чем даже MacBook Pro 14 с урезанным 10-ядерным процессором M2 Pro. С точки зрения времени автономной работы ноутбуки Apple также впереди. Но в то же время MacBook и дороже примерно на 30%.

Для тех же, кто ищет «слегка игровой» ноутбук, базовый Galaxy Book 3 Ultra по цене 2199 выглядит привлекательно. Младшие же модели могут оказаться не столь конкурентоспособными.