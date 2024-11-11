Свежий топ-7 раскрыл лучшие легкие и тонкие ноутбуки на конец 2024 года

Он выделяется высокой производительностью, тонким и лёгким корпусом, а также продолжительной автономной работой и качественным дисплеем.

Второе место занял Lenovo ThinkPad T14s шестого поколения с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100, отличающийся длительным временем работы от батареи, ярким экраном и удобной клавиатурой.

На третьем месте расположился HP OmniBook Ultra с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 375, подходящий как для работы, так и для игр благодаря встроенной графике AMD Radeon 890M.

Четвёртое место занял 14.2-дюймовый MacBook Pro с чипом M4, сочетающий мощность и универсальность, высокую автономность и отличное качество звука.

Пятое место досталось Asus Zenbook 14 OLED, оснащённому процессором Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, что делает его одним из лучших предложений по соотношению цена/качество.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon занял шестое место благодаря удобной клавиатуре и высокой автономности, что делает его идеальным для работы.

Замыкает рейтинг Microsoft Surface Pro 11-го поколения, который отличается компактностью и лёгкостью, предлагая пользователям комфортную работу на ходу.