Так и не стали заменой ноутбукам: поставки планшетов рухнули по всему миру

По последним данным Canalys, мировые поставки планшетов упали на 18% в I квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом, составив всего 31,7 млн единиц. Это самое низкое число поставок с момента начала пандемии в 2020 году.

«Мы видим, что производители и ритейлеры планшетов сейчас больше заботятся о работе с высокими уровнями запасов и корректируют ожидания более умеренного и предсказуемого спроса», — прокомментировал ситуацию на рынке Химани Мукка, исследовательский менеджер в Canalys.